DOM desarrolla campaña de fumigación contra el dengue y la malaria por tercer año consecutivo

Con el objetivo de combatir los zancudos transmisores del dengue y malaria, la Dirección de Obras Municipales ha desplegado a nivel nacional más de mil auxiliares de fumigación, personal de la DOM y privados de libertad para impulsar, por tercer año consecutivo, una campaña masiva de fumigación.

Esta iniciativa del Gobierno del Presidente Nayib Bukele inició desde finales del año pasado y este domingo 22 de febrero se han intensificado las acciones para proteger a la población. Las brigadas están equipadas con más de 500 bombas nebulizadoras, equipos de protección, rastrillos, palas, motosierras, entre otros, y se desplazan en todo el país en más de 300 vehículos.

Algunos de los lugares visitados este fin de semana han sido en las colonias Las Victorias, Los Ausoles y El Triunfo, como Las Delicias 1 y 2 de Ahuachapán; barrio San Lorenzo en Santa Ana y cantón El Progreso en Santa Tecla; las colonias Minerva, Nicaragua y Costa Rica en San Salvador, el casco urbano de Santa Rosa de Lima, colonia La Confianza en San Miguel y cantón Las Salinas en Usulután.

A la fecha han sido fumigadas más de 141,800 viviendas y abatizadas otras 136,200; al igual que limpieza de matorrales, tragantes y tuberías de aguas grises, todo con el objetivo de destruir al vector y no dejarle ningún escondite. Estas acciones de prevención se ejecutan en 14 cabeceras departamentales y se extenderán al interior del país, tanto en zonas urbanas como rurales del país.

El proceso incluye además las intervenciones en más de 3,600 estructuras como: centros educativos, mercados, iglesias, cementerios, parques y casas comunales, entre otros, ante casos registrados en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, Cabañas y San Miguel.

Esta campaña también ha generado un importante aporte a las acciones del Ministerio de Salud en el combate al mosquito transmisor de la malaria en comunidades de Sonsonate y Ahuachapán lo que permitió no perder la categoría país de estar libre de esta enfermedad.

Las labores ejecutadas desde finales del año pasado, que han incluido entre 3 y 5 rondas de fumigación, se han realizado en más de 33,000 viviendas y 411 infraestructuras.

Este es el tercer año consecutivo que la DOM cumple esta misión del mandatario. En los años 2024 y 2025 se realizó un proceso de fumigación y abatización en más de 3 millones de viviendas y más de 15 mil infraestructuras públicas.

Gracias al constante Plan Nacional de Fumigación, nuestro país ha mantenido control sobre las enfermedades transmitidas por este vector.

La misión de la DOM es continuar con acciones antivectoriales durante el tiempo que sea necesario para garantizar la salud y la vida del pueblo salvadoreño. Se solicita toda la cooperación de las familias para que permitan el ingreso de nuestras brigadas, debidamente identificadas, a sus hogares.

También se les solicita que se sumen a las tareas de eliminación de todo tipo de criaderos de zancudo como llantas, envases y todo recipiente que acumule agua.