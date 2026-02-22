Capturan a presunto pandillero de la MS13

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura en en Ayutuxtepeque, San Salvador Centro, de Mario Humberto Gómez Escobar, alias Saylin, quien presuntamente es un gatillero de la MS13.

«En Ayutuxtepeque, San Salvador Centro, capturamos a Mario Humberto Gómez Escobar, alias Saylin, gatillero de la MS13», mencionó la PNC.

Además la Policía, detalló que el detenido posee una orden de captura por los delitos de: Homicidio agravado, en perjuicio de 7 víctimas; Agrupaciones ilícitas; Homicidio agravado imperfecto y Utilización u ocupación ilegal de inmueble.