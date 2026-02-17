Atrapan a presunto pandillero con orden de captura vigente

La Policía Nacional Civil (PNC), informó por medio de redes sociales la detención de a Erick Alexander Sánchez Rodríguez, alias Guabina, quien presuntamente es miembro de la MS13 y cuenta con una orden de captura vigente.

«En conjunto con FUERZA ARMADA detuvimos a Erick Alexander Sánchez Rodríguez, alias Guabina, de la MS13, quien cuenta con una orden de captura vigente por agrupaciones ilícitas y limitación ilegal a la libertad de circulación», manifestó la PNC.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por a PNC, tiene antecedentes delictivos por: Intento de homicidio; Portación ilegal de arma de fuego y Extorsión.

«Este sujeto delinquía en el cantón Rosario Arriba, en Jujutla, Ahuachapán Sur, pero se fue a vivir al caserío El Coyolito, en Tejutla, Chalatenango Centro, lugar donde fue ubicado», mencionó la Policía Nacional Civil.