Capturan a presunto pandillero que se escondía en cielo falso

El Ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro informó sobre la captura hecha por la Policía Nacional Civil a Marvin Alexander Monterrosa Martínez, quien presuntamente es miembro de la estructura criminal MS-13, con función de gatillero.

«Ningún asesino serial tiene escapatoria. Creyeron que podrían evadir la justicia escondiéndose en ‘caletas’, pero se equivocaron. Nuestro compromiso es firme, defenderemos a millones de salvadoreños y continuaremos encarcelando a estos terroristas», dijo el titular de Seguridad.

De acuerdo con el funcionario el capturado cuenta con antecedentes penales vigentes desde 2024 por el delito de homicidio agravado, con una condena de 25 años de prisión.

«En El Salvador ya no tienen cabida estos criminales, tenemos un Estado firme y contundente, y estamos combatiendo firmemente a estas organizaciones terroristas para que no vuelvan a ser una amenaza para nuestra sociedad», añadió.