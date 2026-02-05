Capturan a presunto pandillero de la MS-13 que intentaba ocultar tatuajes en Morazán Norte

En el marco de operativos de búsqueda de remanentes de pandillas, soldados de la Fuerza Armada ubicaron a Óscar Armando Sorto, alias “Bin Laden”, presunto homeboy de la MS-13, en el barrio El Calvario, distrito de Cacaopera, Morazán Norte.

De acuerdo con el informe oficial, el sujeto intentaba ocultar tatuajes alusivos a la estructura criminal al momento de su localización. Tras su detención, fue entregado a la Policía Nacional Civil (PNC) para que enfrente el debido proceso judicial por su vinculación con la organización terrorista.

Las autoridades reiteraron que los operativos se mantienen a nivel nacional como parte de las acciones de seguridad contra estructuras pandilleriles.