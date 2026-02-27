Capturan a presunto pandillero miembro de la 18R

Durante un patrullaje preventivo desarrollado en la 12 Calle Poniente y avenida 29 de Agosto, en San Salvador, fue capturado Roberto Alexander Ruiz López, alias “Pirri”, presunto miembro de la estructura 18R.

Según informó la Policía Nacional Civil, el detenido cuenta con antecedentes delictivos por homicidio agravado.

La intervención se realizó como parte de los dispositivos de seguridad que se mantienen activos en distintos puntos de la capital.

Será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso judicial.