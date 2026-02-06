Conoce los puntos autorizados de abordaje de Uber, para el concierto de Shakira

Con el objetivo de vivir una de las mejores experiencias en el primer concierto de Shakira en El Salvador, Las autoridades salvadoreñas brindaron detalles para los conductores de Uber, que prestaran sus servicios a los fans de la artista colombiana

El primer concierto de Shakira será este próximo sábado 7 de febrero en el estadio Jorge El Mágico González, por lo que se han desplegados varios puntos de control para agilizar el tráfico en la zona.

Dieron a conocer los puntos autorizados de abordaje Uber para que los salvadoreños puedan disfrutar del concierto sin preocuparse del transporte.

Los puntos Utorizados son:

1. 47 Av. Norte y Alameda Roosevelt

2. 43 Av. Sur y 4 Calle Poniente

3. Calle Monseñor Escriva de Balaguer

4. 12 Calle Poniente y 46 Av. Sur

5. 53 Av. Sur Avenida Olímpica

Recomendaciones para el uso de Uber:

Utilizá únicamente los puntos autorizados de abordaje.

Viajá en grupos y dividí el costo.

Confirmándome tu punto de abordaje antes del viaje.

Aprovecha hasta un 40% para nuevos usuarios con el código «NEW_ICONIC_ESV26».