Incautan cerca de 398 kilogramos de droga en playa Toluca, La Libertad

El Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro informó que la Policía Nacional Civil (PNC), interceptaron al sur de playa Toluca, La Libertad, una embarcación que transportaba 13 bultos de cocaína.
Según Gustavo Villatoro, Los bultos con droga llevan un aproximado de 398 kilogramos, valorados en más de $10 millones, ocultos entre los instrumentos de pesca y siguiendo el mismo trayecto y modus operandi: Nicaragua–Guatemala–Estados Unidos.
En el procedimiento fueron capturados Handy Yocimar Medina Gómez, salvadoreño, y Carlos Roberto Quezada Orellana, guatemalteco/mexicano.
