El Salvador se prepara para recibir a Ryan Castro

Con el ritmo del reggaetón y música urbana el artista colombiana Ryan Castro se prepara para encender el ambiente en el territorio salvadoreño con su Sendé Tour y poner a bailar a sus fans y a los amantes de los géneros musicales.

El artista colombiano hará temblar el escenario del Estadio Cuscatlán el próximo 20 de marzo des este año.

«Nada como bailar con estos temas, perooo es mejor ver a Ryan Castro en vivo este 20 de marzo. Compra tus boletos para el Sendé Tour de Ryan Castro Disponible en Fun Capital», mencionó la productora EnVivo por medio de instagram.

Para este concierto las localidades y precios son:

Dancefloor: $45

Silla Platinum: $75

Mesa Experiencia: $135