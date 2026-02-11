Brindan detalles sobre la construcción del Bypass de Apopa

El Ministro de Obras Públicas (MOP), Romeo Rodríguez, brindó detalles sobre el proyecto del bypass de Apopa, el cual será uno de los más grandes que se desarrollarán en el territorio salvadoreño.

“Ya fue aprobado y ratificado por la Asamblea Legislativa, y también fue asignado en el presupuesto. En el sector de Apopa hay varios espacios habitacionales, esto hace que haya un gran parque vehicular. Solo en la Troncal del Norte circulan cerca de 50,000 vehículos en promedio diario”, dijo el titular del MOP.

De acuerdo con el funcionario se ha tomado la decisión de desarrollar una carretera que conecte la Troncal del Norte y carretera Panamericana debido a que Aguilares, Tonacatepeque y otras zonas que pasan horas en tráfico vehicular.

“El bypass de Apopa que se construirá conectará la Troncal del Norte con la carretera Panamericana, contempla la construcción de 12 puentes, uno que será atirantado, que tendrá mayor longitud en el país”, indicó Romeo Rodríguez.

El Ministro indicó que el proceso de licitación del bypass de Apopa es financiado por el Banco Mundial, incluyendo los derechos de vía, compensaciones ambientales.

“Para el tramo 1 recibimos 25 muestras de interés de empresas nacionales e internacionales. Y para el tramo 2 recibimos 24 muestras de interés de empresas, esto para participar en la supervisión”, dijo el Ministro del MOP.

Empresas que presentaron solicitud de muestra de interés para supervisar el bypass de Apopa:



Tramo 1:

1. AC&A Uruguay S.A.

2.Consorcio AVANTE-UG21

3.Consorcio ETSA CONSULTECNICOS

4.Consorcio HYTSA Estudios y Proyectos S.A. y SIDL

5.Consorcio Salvador INPPICE 2025 Ingenieros… pic.twitter.com/Pqmrkr1STB— Ministerio de Obras Públicas (@ObrasPublicasSV) February 11, 2026