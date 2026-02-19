Eny Aguiñada: «La intervención del Parque Recreativo Apulo ha sido en tiempo récord»

La Presidente del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada manifestó que la intervención del Parque Recreativo de Apulo fue en tiempo récord, teniendo una intervención profunda en los locales comerciales.

«La intervención del Parque Recreativo Apulo ha sido en tiempo récord. Una intervención profunda en los locales comerciales; nuestras arrendatarias tendrán locales dignos para que preparen los alimentos», mencionó la titular del ISTU.

El Parque cuenta con 12 locales de comida. La funcionaria indicó que contarán con área de enfermería, sala de lactancia, piscinas y todas las intervenciones en los senderos. Otro dato es que van a ampliar los horarios desde 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Además, La presidente del ISTU mencionó que el Parque Recreativo Apulo será sede de la competencia El Salvador IRONMAN 70.3 San Salvador.

«Aquí viene la etapa de natación, donde en el lago de Ilopango vamos a tener el recorrido de 1.9 kilómetros», agregó.