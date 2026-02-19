MARN: «Este jueves tendremos cielo despejado»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este jueves se espera un cielo despejado y sin probabilidades de lluvia en todo el territorio salvadoreño.

«Este jueves tendremos cielo despejado y sin probabilidades de lluvia en todo el país», manifestó el MARN en redes sociales.

De acuerdo con las declaraciones del MARN, el viento será del noreste por la mañana y la noche, y del sureste por la tarde, con velocidades entre 10 y 20 km/h y ráfagas de hasta 30 km/h en zonas altas.

«Estas condiciones se dan por influencia del flujo del este en la región», dijo la Cartera de Medio Ambiente en X.