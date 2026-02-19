Smash Mouth llega a El Salvador en abril del 2026

¡Fanáticos prepárense para una noche donde la nostalgia cobrará vida! La banda de rock estadounidense, Smash Mouth, se presentará en BeSport, Nuevo Cuscatlán, el 18 abril del 2026, así lo reveló la productora de conciertos y eventos, Cosmo Producciones.

La preventa de boletos ya está disponible en Fun Capital y estos son los precios válidos hasta el 24 de febrero:

•Platinum: $72.25

•Preferencial $38.25

La banda alcanzó la fama mundial a finales de los 90 y principios de los 2000, integrando estilos como el ska punk, pop rock y rock alternativo. “All Star”, una las canciones más emblemáticas de Smash Mouth alcanzó el puesto #4 en el Billboard Hot 100 y se convirtió en un fenómeno viral tras aparecer en la película Shrek.

No te quedes sin tus entradas para este concierto de la banda de rock alternativo, para cantar los himnos que marcaron a toda una generación Y2K.