Hernán “Bolillo” Gómez anuncia los convocados para enfrentar a Pachuca en un amistoso

Por
Dennis Leiva
-
Foto de: La Selecta | X

La Selecta confirmó por medio de redes sociales la nómina oficial presentada por el técnico Hernán Darío Gómez para el partido amistoso ante las inferiores del Pachuca, encuentro programado del 1 al 4 de marzo.

«El técnico de la Selección Mayor Masculina, Hernán Darío Gómez, definió la nómina que viajará a México para el amistoso contra Pachuca Selecta. Los jugadores deben presentarse el domingo 1 de marzo a las 7 pm. en la Villa Selecta», dijo La Selecta en redes sociales.

El estratega colombiano convocó a una base de jugadores del torneo local y legionarios, distribuidos en las distintas líneas del campo, con el objetivo de evaluar rendimiento y variantes tácticas de cara a futuros compromisos.

Porteros

  • Sergio Sibrián (Inter FA)
  • Daniel Franco (Alianza F.C.)

Defensas

  • Julio Sibrián (C.D. Águila)
  • Jefferson Valladares (C.D. Municipal Limeño)
  • Elvis Claros (C.D. Municipal Limeño)
  • Jorge Cruz (C.D. FAS)
  • Alejandro Henríquez (Alianza F.C.)

Volantes

  • Marcelo Díaz (C.D. Águila)
  • Isaac Portillo (Inter FA)
  • Leonardo Menjívar (Alianza F.C.)
  • Mauricio Cerreritos (L.A. Firpo)
  • Bryan Landaverde (L.A. Firpo)
  • Jairo Henríquez (Inter FA)
  • Noel Rivera (Alianza F.C.)
  • Nelson Díaz (L.A. Firpo)
  • Kevin Reyes (A.D. Isidro Metapán)
  • Jefferson Amaya (Real Salt Lake)

Delanteros

  • Emerson Mauricio (Inter FA)

