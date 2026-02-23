Hernán “Bolillo” Gómez anuncia los convocados para enfrentar a Pachuca en un amistoso

La Selecta confirmó por medio de redes sociales la nómina oficial presentada por el técnico Hernán Darío Gómez para el partido amistoso ante las inferiores del Pachuca, encuentro programado del 1 al 4 de marzo.
«El técnico de la Selección Mayor Masculina, Hernán Darío Gómez, definió la nómina que viajará a México para el amistoso contra Pachuca Selecta. Los jugadores deben presentarse el domingo 1 de marzo a las 7 pm. en la Villa Selecta», dijo La Selecta en redes sociales.
El estratega colombiano convocó a una base de jugadores del torneo local y legionarios, distribuidos en las distintas líneas del campo, con el objetivo de evaluar rendimiento y variantes tácticas de cara a futuros compromisos.
Porteros
- Sergio Sibrián (Inter FA)
- Daniel Franco (Alianza F.C.)
Defensas
- Julio Sibrián (C.D. Águila)
- Jefferson Valladares (C.D. Municipal Limeño)
- Elvis Claros (C.D. Municipal Limeño)
- Jorge Cruz (C.D. FAS)
- Alejandro Henríquez (Alianza F.C.)
Volantes
- Marcelo Díaz (C.D. Águila)
- Isaac Portillo (Inter FA)
- Leonardo Menjívar (Alianza F.C.)
- Mauricio Cerreritos (L.A. Firpo)
- Bryan Landaverde (L.A. Firpo)
- Jairo Henríquez (Inter FA)
- Noel Rivera (Alianza F.C.)
- Nelson Díaz (L.A. Firpo)
- Kevin Reyes (A.D. Isidro Metapán)
- Jefferson Amaya (Real Salt Lake)
Delanteros
- Emerson Mauricio (Inter FA)