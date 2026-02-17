Inicia la preventa de entradas para el concierto de Marco Antonio Solis

En Vivo producciones anunció la preventa este 17,18 y 19 de febrero para el concierto del cantautor mexicano, Marco Antonio Solis quien vuelve a cantar en el escenario salvadoreño con su Tour 2026 «Gratitud».

«Marco Antonio Solís llega a El Salvador. Su música ha marcado generaciones, sus canciones han acompañado nuestras historias. Prepárate para una noche llena de emociones, recuerdos y grandes éxitos en vivo», indicó En Vivo.

La productora mencionó que la preventa estará hasta agotar existencias de la mismas en el lapso de los 3 días seleccionados.

Para este concierto están los siguientes precios: General norte-sur ($35); Sombra norte-sur ($45); Tribuna norte-sur ($65); Platea ($85); Nivel 12 ($110); Silla Vip ($90); Lounge BAC ($110); Mesa Platinum ($125); Mesa experiencia AMEX ($185) y Palco Gratitud ($295).

La preventa será por @smart.ticket Restricciones aplican. Precios no incluyen costo por boletería Consulta términos y condiciones en mipromo.com