Condenan hasta con 30 años de prisión a tres pandilleros del Barrio 18 por agrupaciones ilícitas

Tres pandilleros del Barrio 18 fueron condenados hasta con 30 años de prisión tras ser encontrados culpables del delito de agrupaciones ilícitas, informó el sistema judicial.

De acuerdo con las investigaciones, los imputados mantenían en zozobra a los residentes del sector de Santa Marta, en Sonsonate, donde operaban como parte activa de la estructura criminal. Su captura se ejecutó en el marco del Régimen de Excepción, mediante operativos de seguridad desarrollados en la zona.

Los condenados fueron identificados como José Ricardo Jiménez Arce, perfilado como homeboy; Óscar Mauricio Elías Ortiz, homeboy y encargado de actividades de extorsión; y Carlos Ernesto Martínez Rojas, quien fungía como paro dentro de la pandilla.

Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana, tras valorar las pruebas documentales y testimoniales presentadas durante el proceso judicial.