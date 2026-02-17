Exposición de Cuerpos reales «Bodies» estará disponible hasta el 28 de febrero

Con e objetivo de exhibir de forma cruda, educativa y sorprendente la exposición de Cuerpos Reales que ha recorrido más de 50 países, «Bodies» seguirá siendo presentada en la planta baja de Presidente Plaza hasta el 28 de febrero.
«BODIES: Cuerpos Humanos Reales no es una exposición cualquiera. Es ciencia real. Es impacto real. Son cuerpos humanos reales, preservados mediante plastinación, mostrados de una forma que te va a sorprender», dijo CulturArte en Instagram.
La exhibición consiste en un recorrido guiado con una duración aproximada de 30 minutos. Los boletos se desglosan así: Adultos $13, Niños y Adultos Mayores $8, Estudiantes con carnet $11 y grupos de cuatro personas $38. Además, está disponible una experiencia VIP por $43 ($35 + cargo de boletería $8), disponibles en tuboleto.com.
«Compra tus boletos en 👉 www.tuboleto.com También puedes comprar tus boletos en la taquilla ubicada en la Primer Planta» manifestó CulturArte.