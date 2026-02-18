La Selecta femenina se prepara para enfrentar a Barbados

La Selecta femenina sostendrá un nuevo compromiso internacional ante su similar de Barbados, en un encuentro donde buscará consolidar su proceso competitivo y fortalecer su desempeño en casa.

El partido se disputará el próximo 1 de marzo de 2026, a las 5:30 de la tarde, en el Estadio Las Delicias, escenario que albergará este duelo y donde se espera la presencia de la afición salvadoreña respaldando a la Selección femenina de El Salvador.

De acuerdo con la información de La Selecta, los precios de las entradas serán accesibles para el público. La localidad de General Oriente y General Sur tendrá un costo de $3.00, más $0.50 por cargo de boletería; mientras que Tribuna tendrá un valor de $6.00, más $0.75 adicionales por servicio.

Asimismo, se informó que no habrá venta de boletos en las taquillas del estadio, por lo que los aficionados deberán adquirir sus entradas con anticipación a través de la plataforma digital autorizada y puntos de venta físicos habilitados.

Entre los puntos de venta se encuentran el kiosco Smart Ticket ubicado en Galerías Escalón, así como sucursales de tiendas OmniMusic en diferentes zonas del país y tiendas AM-PM seleccionadas, disponibles las 24 horas.