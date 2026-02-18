LOTRA N.º 439 rinde homenaje a los 143 años del Cuerpo de Bomberos de El Salvador

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) dedicó el Sorteo LOTRA N.º 439 al Cuerpo de Bomberos de El Salvador, en el marco de sus 143 años de servicio ininterrumpido previniendo riesgos y salvando vidas en todo el país.

Durante más de un siglo, el Cuerpo de Bomberos ha sido pieza clave en la atención de incendios, rescates y emergencias, así como en la labor preventiva a través de inspecciones técnicas, revisión de planos y autorización de establecimientos, garantizando el cumplimiento de normas de seguridad que protegen a la población salvadoreña.

En el acto protocolario previo al sorteo, Carlos Antonio Martínez, jefe de la Unidad de Prevención y Seguridad contra Incendios del Cuerpo de Bomberos, realizó la presentación e introducción de los Premios Mayores. Como reconocimiento, el Team Lotería entregó un enmarcado conmemorativo en honor a la trayectoria y compromiso de la institución.

Resultados del Sorteo LOTRA N.º 439

Primer Premio: $185,000 – Billete N.º 34070 (no vendido)

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 07876 (no vendido)

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 20013 (vendido)

El listado completo de números ganadores está disponible en el sitio web oficial de la LNB: www.lnb.gob.sv.

En el marco del sorteo, la LNB informó que esta semana fortaleció sus acciones de difusión del Juego Responsable, alineadas con estándares internacionales promovidos por la World Lottery Association (WLA) y la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE).

La institución reiteró que jugar responsablemente implica establecer un presupuesto, disfrutar la experiencia sin comprometer la economía familiar y reconocer cuándo es momento de detenerse. Los usuarios pueden evaluar su nivel de juego responsable a través del test disponible en el portal oficial.

Asimismo, la LNB invitó a la población a sintonizar sus tradicionales “Miércoles de Alegría” en redes sociales y el resumen de premios principales a las 5:30 p. m. por Canal 10.

En caso de emergencias, el Cuerpo de Bomberos recordó que la ciudadanía puede solicitar asistencia marcando el 913, número disponible las 24 horas, así como el 911 de la PNC o el 2201-2424 de Protección Civil, reafirmando su misión de servicio permanente a la nación.