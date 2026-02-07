Marc Bernal tras marcar su primer gol con el Barça: «Es un momento que ni sueñas»

Barcelona, 7 feb (EFE).- El joven centrocampista Marc Bernal, que anotó ante el Mallorca su primer gol con la camiseta del Barça en LaLiga, ha asegurado sentirse muy contento ante un momento que ni había soñado.

Además, el gol en el minuto 84 fue celebrado por toda la plantilla de una forma muy especial, ya que la temporada pasada se la pasó en blanco a causa de una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla izquierda que le mantuvo 382 días de baja.

«Es muy especial el primer gol», ha dicho en declaraciones a Movistar+ Bernal. «Cuando ha salido Fermín, he visto que me miraba, vi el espacio y no lo he dudado. He tirado para adelante y luego he visto a Maffeo. Yo iba con la derecha, y como soy zurdo, pues he recortado», ha descrito la acción.

«Estoy muy contento, es una ilusión increíble. Desde pequeño es un momento en el que ni sueñas. Cuando he marcado he pensado mucho en el año pasado, en lo mal que lo pasé por el momento en el que estaba», ha reconocido.

El tanto es «una satisfacción muy grande», también para su familia. «Por cuestiones personales, me he acordado mucho de ellos», ha dicho el joven centrocampista.

Bernal se ha congratulado porque cada vez tiene más papel en el equipo. «Desde el principio sabía que todo iría de menos a mas. Ahora estoy mucho mejor, en mejor forma. Tengo que ir poco a poco, intentando aprovechar las oportunidades», ha indicado.

Sobre el momento del equipo, Marc Bernal ha dicho que está «en muy buena dinámica», sobre todo para el partido copero contra el Atlético de Madrid.

El centrocampista se ha referido a la gran relación que tienen todos los jugadores de la plantilla, a pesar de la gran competencia existente entre ellos. «Hay una relación muy sana, nos llevamos muy bien todos y todos lo han celebrado. Me llevo muy bien con todos y todos saben lo que es meter el primer gol con esta camiseta, por eso todos lo sienten así», ha resumido.

