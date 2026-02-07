Policía chilena extradita a Colombia a Florez Moreno, sospechoso de liderar Los Shottas

Santiago de Chile, 7 feb (EFE).- La policía chilena extraditó este sábado a Colombia a Jhon Camilo Florez Moreno, alias El Ñoño, quien era requerido por las autoridades de ese país por el delito de homicidio, además de ser el sospechoso de encabezar la banda criminal internacional Los Shottas, indicó en un comunicado de la Policía de Investigaciones (PDI).

Florez Moreno escapó en dirección a Chile, donde ingresó por un paso fronterizo no habilitado y, tras varias diligencias policiales, fue detenido en Curicó, unos 200 kilómetros al sur de Santiago, el 5 de septiembre del año pasado, señaló la nota.

Los Shottas es una organización criminal que se ubica principalmente en el municipio portuario colombiano de Buenaventura y se dedica al tráfico de drogas y armas, sicariato y contrabando.

El viernes, Colombia también aprobó la extradición de Dayonis Orozco, acusado del asesinato del carabinero Emmanuel Sánchez, en abril de 2024 en Santiago, y también del crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda, asilado político en Chile que fue secuestrado en febrero de 2024 por un grupo de hombres vestidos como agentes policiales chilenos.

Hasta el momento han sido detenidos en Chile, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos varios miembros de una facción de la banda trasnacional Tren de Aragua, pero falta por determinar quiénes fueron los autores intelectuales del crimen.

Cordero calificó el caso de Orozco como «emblemático» por «los delitos en los cuales ha estado involucrado» y aseguró que la policía chilena en Bogotá «está especialmente abocada a que esta gestión en el último trámite se desarrolle de un modo muy expedito».

(c) Agencia EFE