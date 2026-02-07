Presentan plan especial para prohibir el cobro ilegal de parqueos en la vía pública por la residencia de Shakira

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, manifestó por medio de redes sociales ante la residencia de Shakira en el territorio salvadoreño, presentarán un plan especial para evitar el cobro ilegal de parqueos en la vía pública.

«Desde mañana lanzamos un plan especial para prohibir el cobro ilegal de parqueos en la vía pública por la residencia de Shakira. ¡Disfruten de los conciertos mientras nosotros cuidamos de ustedes!», mencionó el edil en redes sociales.

El alcalde instó que denuncien a las personas que cobren por el paqueo que se encuentre en calle de manera ilegal

«Nosotros vamos a realizar un perímetro de un kilometro que va a estar vigilado por la Alcaldía de San Salvador juntos a sus agentes de CAM por supuesto con la Policía y el Ejercito, para que este acto (el parqueo ilegal en calles) no se realice», agregó el alcalde.