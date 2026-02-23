MARN: «Iniciamos la semana con cielo poco nublado en la franja norte»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este lunes el territorio salvadoreño iniciará con cielo poco nublado en la franja norte y despejado en el resto del país.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la Cartera de Medio Ambiente los vientos nortes en el país podrían alcanzar entre 60 y 100 kilometros por hora, en zonas altas.

«Continuarán los Vientos Nortes, con velocidades entre 15 y 30 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 100 km/h, que podrían ser más intensas en zonas altas», mencionó el MARN por medio de redes sociales.