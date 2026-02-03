MARN: «Se mantiene el descenso de temperaturas en el país»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que en el territorio salvadoreo continuará con la descenso de temperaturas en el país, con un cielo poco nublado sin lluvias.

«Se mantiene el descenso de temperaturas en el país. Durante el día, el cielo estará poco nublado, sin lluvias», manifestó el MARN en redes sociales.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la Cartera de Medio Ambiente, el viento será del noreste, con velocidades entre 10 y 22 km/h, durante la mañana se prevén ráfagas de hasta 50 km/h, disminuyendo por la tarde hasta los 35 km/h.

«Las temperaturas continuarán disminuidas, especialmente en horas de la noche y madrugada», indicó el MARN en redes sociales.