Pandilleros del Barrio 18 reciben condenas de hasta 590 años de prisión

La Fiscalía General de la República (FGR), impuso condenas de hasta 590 años de prisión en contra de varios pandilleros del Barrio 18, debido a los delitos cometidos en diferentes sectores de San Salvador.

«Las evidencias determinaron que extorsionaron y amenazaron a empleados de camiones repartidores de bebidas, comerciantes, dueños de tiendas, pequeños negocios y empresarios del transporte colectivo, exigiéndoles el pago de renta a cambio de dejarlos trabajar en la zona», dijo FGR.

De acuerdo a las declaraciones brindadas por la FGR, los pandilleros ofrecían viajes hacia Estados Unidos de manera ilegal, por los que cobraban entre 10 mil y 13 mil dólares.

Entre los procesados hay líderes, mandos medios y colaboradores que participaron en hechos cometidos entre el 2018 y 2019. Los pandilleros con las condenas más altas son:

-Mario Josué Anzora Ramírez: 597 años de prisión.

-Denis Raúl Martínez Arias: 415 años de prisión.

-Mauricio Alexander Leiva: 383 años de prisión.

-Celedonia Esmeralda Jerez Clemente: 178 años de prisión.

-Andy Jeferson Morán Cortez: 142 años de prisión.