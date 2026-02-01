Protección Civil emite Alerta Amarilla nacional por incremento de incendios forestales

La Dirección General de Protección Civil emitió Alerta Amarilla a nivel nacional ante el incremento de incendios forestales registrado en lo que va de 2026, según reportes del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, que contabilizan 52 incendios forestales, 458 incendios en maleza y 115 incendios en basureros, afectando aproximadamente 339 hectáreas de terreno. Estos eventos también han provocado afectaciones a la población debido al abundante humo generado por la combustión de material vegetal.

La declaratoria se fundamenta en los informes diarios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que advierten la presencia de múltiples puntos de calor en el territorio nacional, sumados a la existencia de abundante cobertura vegetal seca, condiciones que facilitan la propagación del fuego y elevan la probabilidad de ocurrencia de incendios.

Ante esta situación, Protección Civil ha ordenado la activación de acciones operativas, medidas preventivas y de respuesta, entre ellas la activación permanente de las Comisiones Técnicas Sectoriales de Seguridad, Servicios de Emergencias, Infraestructura y Servicios Básicos, así como del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional, encargado de coordinar y dar seguimiento a las acciones de respuesta.

Asimismo, se instruyó a las Comisiones Departamentales y Municipales de Protección Civil a mantenerse en condición operativa, reforzar el monitoreo en zonas de mayor riesgo, informar oportunamente sobre el inicio o reinicio de incendios y activar cuadrillas con el equipo disponible para una respuesta inmediata. Las Comisiones Municipales también deberán coordinar con las Comisiones Comunales para fortalecer la primera respuesta y mantener vigilancia preventiva en áreas de alta susceptibilidad.

Protección Civil reiteró que los parques nacionales y áreas naturales protegidas requieren vigilancia permanente, debido a su alta recurrencia de incendios, instando a actuar de manera oportuna ante cualquier conato.

Recomendaciones a la población

La institución hizo un llamado a la población a reportar de inmediato cualquier conato de incendio a las autoridades competentes, recordando que está prohibido hacer fogatas en zonas forestales y áreas naturales protegidas, arrojar colillas de cigarro encendidas o quemar basura. Además, se exhorta a los agricultores a no realizar quemas de rastrojos, cañales o maleza, especialmente durante períodos de vientos acelerados.

Finalmente, Protección Civil advirtió que las quemas realizadas de forma premeditada y sin justificación serán sancionadas conforme a la ley. Para reportes y seguimiento de emergencias, se mantienen habilitados los teléfonos 2281-0888 y 7070-3307 del Centro Nacional de Monitoreo.