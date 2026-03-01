¡𝐓𝐑𝐈𝐔𝐍𝐅𝐎 HISTÓR𝐈𝐂𝐎! La Selección Femenina de El Salvador arrasa 13-0 y hace historia en eliminatorias

En una noche para el recuerdo, la Selección femenina de fútbol de El Salvador arrasó 13-0 a la Selección femenina de fútbol de Barbados este domingo en el Estadio Nacional Las Delicias como parte de las eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial Brasil 2027.

Con un fútbol ofensivo deslumbrante y una ejecución casi perfecta, las salvadoreñas firmaron lo que se perfila como la mayor goleada de su historia en un partido internacional competitivo, superando cualquier registro anterior en el fútbol femenino cuscatleco.

Desde el pitazo inicial, la Selecta impuso su ritmo y controló el balón con precisión. Las anotaciones no se hicieron esperar y el marcador se fue inflando con goles de diversas protagonistas:

⚽️ Brenda Cerén – 3 goles

⚽️ Danielle Fuentes – 3 goles

⚽️ Danya Gutiérrez – 2 goles

⚽️ Victoria Meza – 2 goles

⚽️ Samaria Gómez – 1 gol

⚽️ Jasmine Dybala – 1 gol

⚽️ Jackeline Velásquez – 1 gol

El despliegue ofensivo fue un espectáculo para los 4,811 aficionados que llenaron las gradas de Las Delicias, una cifra que refleja el creciente interés por el fútbol femenino en el país.

Aunque los registros históricos más completos y oficiales del fútbol femenino salvadoreño son limitados, esta victoria por 13 goles representa con claridad una de las más abultadas en la historia reciente del equipo mayor femenino en competencias oficiales, superando ampliamente los resultados habituales en eliminatorias y torneos de CONCACAF.

Históricamente, incluso en el ámbito internacional, las selecciones centroamericanas rara vez alcanzan cifras de doble dígito en partidos oficiales, lo que subraya aún más la magnitud del logro de la Selecta.

Camino al Mundial Brasil 2027

Este resultado coloca a El Salvador en una posición muy favorable dentro del Grupo F de las eliminatorias, donde comparte espacio con Honduras, Barbados y Trinidad y Tobago, y lucha por la única plaza que otorga acceso a la siguiente fase rumbo al Mundial de Brasil 2027.

La victoria significa un impulso de confianza para el equipo dirigido por Eric Acuña, que ha demostrado una evolución constante desde su debut competitivo en estas eliminatorias.