Anuncian la sexta edición de la Liga de Fútbol Playa Copa INDES 2026

Este próximo 28 de marzo se inaugurará la sexta edición de la Liga de Fútbol Playa (LFP) Copa INDES 2026, en Garita Palmera, así lo oficializó El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).

De acuerdo con el INDES, la competencia cuenta con 35 equipos de los cuales 20 participarán en la rama masculina y 15 en la femenina.

En cuanto ala distribución en el masculino uno contará con 11 y otro con nueve; mientras que en femenino uno tendrá ocho y el otro, siete.

Al finalizar esta fase, los primeros seis de cada grupo avanzan a la competencia oficial, mientras que las cuatro plazas restantes disputarán una liguilla con los cuadros equipos ubicados entre los lugares 7 al 10 de cada grupo, en masculino.

Mientras que en femenino, los primeros cuatro avanzan a la liga y los ubicados entre quinto y octavo lugar lucharán por formar parte de la LFP.

El campeonato estará conformado por dos grupos en masculino, con ocho en cada uno. En femenino serán dos grupos de seis, en un formato de uno contra todos a una vuelta en modalidad de festivales deportivos.

Para la siguiente fase, los cuatro mejores equipos en ambas ramas clasifican a cuartos de final a duelo directo; el mismo formato se utilizará para semifinal y final.