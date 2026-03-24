El Salvador se posiciona como hub digital con la llegada de Rush Ecosystems y el summit “Rush to Adopt”

El Salvador continúa ganando terreno como referente regional en innovación tecnológica y financiera. En este contexto, la empresa Rush Ecosystems anunció el inicio de sus operaciones en el país, apostando por convertirlo en un hub estratégico para el desarrollo de ecosistemas digitales enfocados en inversión, educación ejecutiva y transformación financiera.

Como parte de esta apuesta, el próximo 22 de abril de 2026 se llevará a cabo el summit Rush to Adopt, un encuentro que reunirá a emprendedores, empresarios e inversionistas interesados en explorar oportunidades dentro de la economía digital.

El evento se desarrollará en Salamanca, un espacio vinculado al crecimiento de ecosistemas digitales, y busca propiciar el diálogo entre proyectos locales y actores del sistema financiero regional e internacional.

#Empresariales | La empresa Rush Ecosystems anunció el inicio de sus operaciones en el país, apostando por convertirlo en un hub estratégico para el desarrollo de ecosistemas digitales enfocados en inversión, educación ejecutiva y transformación financiera. pic.twitter.com/czAC4qL1Y7 — El Metropolitano (@ElMetroDigital) March 25, 2026

“Rush to Adopt es una muestra de cómo El Salvador está listo para conectar talento local con capital global, utilizando la tecnología blockchain dentro de un marco legal sólido y transparente”, afirmó Hyuber Emanuel Delgado, CEO de la compañía.

El summit abordará temas clave como educación ejecutiva, inversión, digitalización de activos y pasarelas de pago, considerados pilares para la modernización del sistema financiero y la evolución de nuevos modelos de negocio.

Más allá del evento, la llegada de Rush Ecosystems refleja una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer el ecosistema empresarial salvadoreño mediante el intercambio de conocimiento y la creación de alianzas estratégicas.

La empresa opera como brazo de implementación tecnológica de Team Rush Capital, integrando soluciones que conectan capital, tecnología y conocimiento especializado. Desde El Salvador, impulsará iniciativas como la digitalización de activos, aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) y plataformas financieras digitales.

Esta iniciativa se suma a los esfuerzos del país por consolidarse como un territorio abierto a la innovación, especialmente en el desarrollo de soluciones basadas en blockchain y nuevos modelos financieros en América Latina.

El enfoque del encuentro también busca facilitar el acceso a herramientas e información que permitan a empresas y emprendedores adoptar modelos digitales de manera responsable, en línea con el marco regulatorio vigente en el país.

Con ello, Rush Ecosystems reafirma su compromiso con el desarrollo económico, apostando por la integración de tecnología, inversión y educación como motores de una economía digital sostenible.

Las personas interesadas en participar en el summit pueden solicitar información y reservar su cupo a través del correo events@teamrush.io o en los sitios oficiales de la compañía.