Expo El Constructor 2026 reunirá al ecosistema de la construcción en El Salvador

Por
Liset Orellana
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El sector construcción se prepara para uno de sus eventos más importantes del año con la llegada de la segunda edición de Expo El Constructor 2026, que se realizará este 26 y 27 de mayo en el Hotel Hilton San Salvador.

Organizado por Producciones MULTICOM Centroamérica a través de la plataforma El Manual del Constructor, el encuentro busca consolidarse como un espacio estratégico que reúne a todos los actores del rubro bajo un mismo techo.

Bajo el lema “El punto de encuentro del ecosistema de la construcción”, la feria integrará a empresas, proveedores, inversionistas, profesionales, instituciones, academia y tomadores de decisión, en un contexto donde la industria evoluciona hacia un modelo más colaborativo e interconectado.

De acuerdo con Guillermo Noubleau, director general de MULTICOM Centroamérica, este enfoque responde a la necesidad de entender la construcción como un ecosistema integral. “Cada actor cumple un rol esencial en la generación de valor y soluciones, lo que permite impulsar proyectos más eficientes, competitivos y alineados con las nuevas necesidades del país”, destacó.

La edición 2026 contará con la participación de más de 80 empresas, que presentarán innovaciones, productos y servicios vinculados a la construcción, arquitectura e ingeniería. A la par, se desarrollará la “Tool Box”, un programa de charlas técnicas y comerciales impartidas por especialistas, enfocado en tendencias, sostenibilidad e innovación dentro del sector.

Más allá de la exposición, el evento también apuesta por el networking como eje clave, facilitando la creación de alianzas estratégicas y nuevas oportunidades de negocio entre los asistentes.

El dinamismo de esta industria en El Salvador respalda la relevancia del evento. Durante 2025, el sector registró crecimientos históricos de entre 25% y 30%, impulsados por la inversión pública y privada, alcanzando cifras cercanas a los $3,000 millones. Para 2026, las proyecciones apuntan a que podría llegar hasta los $4,000 millones.

Este crecimiento no solo evidencia la confianza de los inversionistas, sino también su impacto en la economía nacional, donde la construcción aporta aproximadamente el 17% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera más de 165,000 empleos directos.

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