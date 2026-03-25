Expo El Constructor 2026 reunirá al ecosistema de la construcción en El Salvador

El sector construcción se prepara para uno de sus eventos más importantes del año con la llegada de la segunda edición de Expo El Constructor 2026, que se realizará este 26 y 27 de mayo en el Hotel Hilton San Salvador.

Organizado por Producciones MULTICOM Centroamérica a través de la plataforma El Manual del Constructor, el encuentro busca consolidarse como un espacio estratégico que reúne a todos los actores del rubro bajo un mismo techo.

Bajo el lema “El punto de encuentro del ecosistema de la construcción”, la feria integrará a empresas, proveedores, inversionistas, profesionales, instituciones, academia y tomadores de decisión, en un contexto donde la industria evoluciona hacia un modelo más colaborativo e interconectado.

De acuerdo con Guillermo Noubleau, director general de MULTICOM Centroamérica, este enfoque responde a la necesidad de entender la construcción como un ecosistema integral. “Cada actor cumple un rol esencial en la generación de valor y soluciones, lo que permite impulsar proyectos más eficientes, competitivos y alineados con las nuevas necesidades del país”, destacó.

La edición 2026 contará con la participación de más de 80 empresas, que presentarán innovaciones, productos y servicios vinculados a la construcción, arquitectura e ingeniería. A la par, se desarrollará la “Tool Box”, un programa de charlas técnicas y comerciales impartidas por especialistas, enfocado en tendencias, sostenibilidad e innovación dentro del sector.

Más allá de la exposición, el evento también apuesta por el networking como eje clave, facilitando la creación de alianzas estratégicas y nuevas oportunidades de negocio entre los asistentes.

El dinamismo de esta industria en El Salvador respalda la relevancia del evento. Durante 2025, el sector registró crecimientos históricos de entre 25% y 30%, impulsados por la inversión pública y privada, alcanzando cifras cercanas a los $3,000 millones. Para 2026, las proyecciones apuntan a que podría llegar hasta los $4,000 millones.

Este crecimiento no solo evidencia la confianza de los inversionistas, sino también su impacto en la economía nacional, donde la construcción aporta aproximadamente el 17% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera más de 165,000 empleos directos.