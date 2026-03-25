Primera División respalda a Inter FA y rechaza declaraciones tras polémica en la jornada 14

La Primera División de Fútbol Profesional de El Salvador emitió un comunicado oficial en el que expresó su respaldo al Inter FA, luego de las declaraciones del dirigente Eugenio Calderón sobre el partido ante Cacahuatique.

De acuerdo con el pronunciamiento, las declaraciones fueron calificadas como difamatorias y sin sustento, al poner en duda la legitimidad del encuentro correspondiente a la jornada 14, así como la transparencia de los clubes involucrados.

La institución rechazó este tipo de señalamientos y reiteró su compromiso con la integridad, el respeto y la ética dentro del fútbol nacional, brindando su apoyo al equipo afectado.

Asimismo, hizo un llamado a comunicadores y creadores de contenido a ejercer su labor con responsabilidad y objetividad, en beneficio del desarrollo del deporte.

Finalmente, la Primera División aseguró que continuará respaldando a sus clubes afiliados y promoviendo un entorno deportivo basado en el respeto mutuo.