Entregan 160 escrituras de propiedad a familias afectadas por Argoz

Con el objetivo de beneficiar a las familias que fueron estafadas por lotificadoras asociadas a la Corporación Argoz, el Ministerio de Vivienda, entregó 160 escrituras de propiedad a familias de 31 lotificaciones de diferentes departamentos.

Los beneficiados recibieron estas escrituras luego de pasar décadas sin tener un respaldo legal que les garantizara que la propiedad les pertenecía.

Por su parte, la Ministra de Vivienda, Michelle Sol, agregó que gracias a las iniciativas del mandatario salvadoreño se logró favorecer a las familias afectadas por Argoz.

“El 54 % de entrega de escrituras está a nombre de mujeres. Para nosotros es importante que la mujer salvadoreña se sienta empoderada”, puntualizó.