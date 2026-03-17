Anuncian martes con ambiente caluroso

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), anunció que el ambiente caluroso continuará predominando en El Salvador durante este día, con temperaturas máximas que podrían alcanzar hasta los 38 grados Celsius.

A pesar del calor, se prevé la ocurrencia de lluvias en diferentes puntos del territorio nacional, principalmente en la zona oriental y central del país.

«Hoy se mantendrá el ambiente caluroso durante el día, con máximas de hasta 38°C, también se prevén lluvias en el oriente y centro del país», indicó el MARN.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada y tomar precauciones ante las altas temperaturas, así como estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas.