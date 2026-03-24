Colocan primera piedra de Centro de Maternidad Nacer con Cariño ‘El Nido’

Con el objetivo de brindar atención materno perinatal en el país, con calidad y calidez, La Primera Dama Gabriela de Bukele colocó la primera piedra del Centro de Maternidad Nacer con Cariño ‘El Nido’.
“Hoy, lo digo con orgullo: estamos frente al inicio del siguiente nivel de esta transformación: El Centro de Maternidad Nacer con Cariño ‘El Nido'», manifestó Gabriela de Bukele.
De acuerdo con las declaraciones brindadas por la primera Dama, será un referente para las maternidades del país y el primero de su tipo en la región latinoamericana.
“Encontramos un sistema de salud que propiciaba de manera sistemática y rutinaria una población con enfermedades y condiciones de salud que podrían prevenirse con solo cambiar un factor crítico: La forma en la que venimos al mundo», dijo Gabriela de Bukele
«Esa ha sido nuestra apuesta con la Ley Nacer con Cariño: transformar y transitar hacia un nuevo modelo de atención. Un modelo que pone al centro a la mamá, a su bebé y a su familia”, señaló.
#ElNido | La torre 2 tendrá infraestructura para la etapa del nacimiento, con unidades de parto, habitaciones privadas, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) con acceso familiar y áreas de atención médica especializada. #SecretaríaDePrensa pic.twitter.com/bOf2BkNs7X— Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) March 24, 2026