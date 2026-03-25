El Salvador será sede de congreso internacional de turismo religioso en 2026

El Ministerio de Turismo de El Salvador anunció la realización del Congreso Internacional de Turismo Religioso “Tierra de Fe Viva, El Salvador 2026”, que se llevará a cabo del 8 al 10 de julio en el país.

El evento, organizado en conjunto con Tourism and Society Think Tank, reunirá a líderes eclesiales, autoridades públicas, investigadores, operadores turísticos, organizaciones comunitarias y medios especializados, con el objetivo de generar estrategias para fortalecer destinos vinculados a la fe.

Durante la presentación, la titular de Turismo, Morena Valdez, destacó que este tipo de iniciativas reflejan la transformación del país en materia de seguridad y turismo, permitiendo el desarrollo de espacios antes limitados para visitantes.

“El turismo religioso beneficia a toda la cadena de valor del sector turístico, como alojamiento, alimentación y transporte; también fortalece a guías y operadores que deben especializarse en este tipo de turismo”, dijo la funcionaria.

La funcionaria también resaltó que las condiciones actuales del país facilitan la movilidad tanto de salvadoreños como de turistas extranjeros hacia distintos destinos. Asimismo, señaló que el congreso busca posicionar a El Salvador como un referente en turismo religioso a nivel internacional.