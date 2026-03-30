Estrechan operativos conjuntos de EE. UU. y Ecuador contra grupos criminales

Reportes periodísticos, entre ellos de The New York Times, detallan una cooperación militar y de inteligencia más estrecha entre Estados Unidos y Ecuador para enfrentar a estructuras del crimen organizado que el gobierno ecuatoriano ha catalogado como organizaciones terroristas.

Según estas publicaciones, el Pentágono, a través del Comando Sur de EE. UU., estaría brindando asesoría estratégica, intercambio de inteligencia y apoyo aéreo en operaciones ejecutadas por las Fuerzas Armadas ecuatorianas, en el marco de acciones como la denominada “Operación Exterminio Total”.

Uno de los puntos más polémicos señalados en los reportes ocurrió en marzo de 2026, cuando militares ecuatorianos destruyeron una finca en la Amazonía bajo la sospecha de que funcionaba como campamento de grupos armados vinculados al narcotráfico. Sin embargo, habitantes de la zona aseguraron que se trataba de una propiedad privada sin evidencias visibles de actividades ilícitas, lo que ha generado cuestionamientos y debate público sobre los criterios de selección de objetivos.

Este refuerzo de la cooperación bilateral se da en un contexto en el que Ecuador enfrenta una escalada de violencia atribuida a bandas criminales que operan en coordinación con cárteles extranjeros, situación que ha llevado al gobierno ecuatoriano a endurecer su enfoque de seguridad y ampliar el uso de fuerzas militares con respaldo de inteligencia estadounidense.