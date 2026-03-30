Talcigüines toman las calles de Texistepeque en preparación para el Lunes Santo

En Texistepeque, ya iniciaron los preparativos para la tradicional celebración de los Talcigüines, que se realiza cada Lunes Santo como parte de las expresiones culturales más representativas de la Semana Santa en El Salvador.

Esta tradición reúne a decenas de participantes que personifican a estos personajes con trajes rojos, máscaras y látigos, recorriendo las calles del municipio en una colorida y simbólica representación.

Declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de El Salvador, los Talcigüines de Texistepeque han sido preservados por generaciones y, cada año, congregan a miles de visitantes nacionales y extranjeros, consolidándose como uno de los principales atractivos culturales del país.

Con látigos en mano, los Talcigüines recorren las calles “azotando” de forma simbólica a los asistentes, como parte del dinamismo y la tradición que caracteriza esta celebración de Lunes Santo.