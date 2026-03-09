FAS mantiene su invicto en la LMF

El Cuadro santaneco suma otra victoria en el torneo clausura de la Liga Mayor de Fútbol de El Salvador FAS venció 3-2 a CD Platense, manteniéndose en el primer lugar.

«Terminamos la primera vuelta como líderes, invictos y haciendo historia. Récord de mayor puntuación en una primera vuelta en torneos cortos», informó el FAS por medio de sus redes sociales.

𝑳Í𝑫𝑬𝑹𝑬𝑺 ✅

𝑰𝑵𝑽𝑰𝑪𝑻𝑶𝑺 ✅

𝒀 𝑨𝑯𝑶𝑹𝑨 𝑻𝑨𝑴𝑩𝑰É𝑵 𝑯𝑰𝑺𝑻Ó𝑹𝑰𝑪𝑶𝑺 🐯🔥



Terminamos la primera vuelta como líderes, invictos y haciendo historia.

Récord de mayor puntuación en una primera vuelta en torneos cortos. 🐯🔴🔵#cdfas #tigrillos #clausura2026 pic.twitter.com/bczCvi4OgX — Club Deportivo FAS (@CDeportivoFAS) March 9, 2026

Entre otros resultados, Firpo derrotó 1-0 a Águila, de la misma forma Inter FA llevándose la victoria con un 1-0 ante Zacatecoluca Fútbol Club.

Además, Alianza venció 3-2 a Fuerte de San Francisco, Municipal Limeño arrasó 5-0 a Cacahuatique y Club Deportivo Hércules empató 1-1 con Isidro Metapán