MARN: «Iniciamos la semana con cielo poco nublado»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), indicó que inicia la semana con cielo poco nublado y un ambiente caluroso durante el día.
«Iniciamos la semana con cielo poco nublado. En la tarde hay probabilidad de lluvias puntuales en la cordillera Apaneca-Ilamatepec», mencionó el MARN
Mientras que durante la noche, las precipitaciones podrían presentarse en la zona central del país, incluyendo San Salvador y La Libertad.
Las autoridades detallaron que el viento oscilará entre 10 y 20 km/h, con ráfagas ocasionales de hasta 40 km/h en occidente y oriente.
El ambiente se mantendrá caluroso durante el día y en las primeras horas de la noche.