MARN: «Iniciamos la semana con cielo poco nublado»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), indicó que inicia la semana con cielo poco nublado y un ambiente caluroso durante el día.

«Iniciamos la semana con cielo poco nublado. En la tarde hay probabilidad de lluvias puntuales en la cordillera Apaneca-Ilamatepec», mencionó el MARN

Mientras que durante la noche, las precipitaciones podrían presentarse en la zona central del país, incluyendo San Salvador y La Libertad.

Las autoridades detallaron que el viento oscilará entre 10 y 20 km/h, con ráfagas ocasionales de hasta 40 km/h en occidente y oriente.

El ambiente se mantendrá caluroso durante el día y en las primeras horas de la noche.