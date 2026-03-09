MINDEL recibe Certificación Antisoborno ISO 37001

El Ministerio de Desarrollo Local (MINDEL), como institución del Estado que trabaja en

concordancia con las disposiciones normativas en materia de integridad y lucha contra el

soborno, recibe la Certificación Antisoborno ISO 37001, otorgada por la certificadora

internacional LSQA.

El MINDEL está comprometido en proteger y fortalecer la gestión institucional en

observancia al marco legal aplicable, y desarrollar las medidas necesarias para prevenir,

detectar y reaccionar ante casos relacionados con el soborno y fomentar una cultura de

cumplimiento al interior de la institución.

En concordancia con lo anterior, el Ministerio inició la implementación del Sistema de

Gestión Antisoborno (SGAS), basado en la Norma Internacional ISO 37001:2016,

desarrollando una serie de acciones como la creación del Departamento de Función de

Cumplimiento y nombramiento del Oficial de Cumplimiento. No omitimos manifestar el

agradecimiento que tenemos por todo el apoyo y asesoría técnica brindada por la Dirección

Nacional de Compras (DINAC) en el marco de este proceso de certificación, y del equipo y

la comisión implementadora del SGAS.

De igual manera, se trabajó en la creación de la Política Antisoborno, los canales de denuncia,

la Política de Regalos, procesos y procedimientos de la función de cumplimiento, elaboración

de matriz de riesgos de soborno por cada unidad de la institución. También se han realizado

intensas y constantes jornadas de socialización y sensibilización de los componentes del

SGAS con todo el personal del MINDEL.

Con el compromiso, liderazgo, y apoyo de la Alta Dirección, bajo el mandato del Presidente

Nayib Bukele, el MINDEL asume con determinación el desarrollo y fortalecimiento de una

cultura de cero tolerancia ante el soborno o cualquier práctica similar. Con la recepción de la

Certificación Antisoborno ISO 37001 garantizamos que la institución cumple con la

implementación efectiva de controles y medidas de gestión antisoborno, fortaleciendo la

transparencia institucional y la prevención de la corrupción.