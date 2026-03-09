Comienza la actualización de datos para la entrega del Bono Agrícola 2026

La actualización de datos de más de 500,000 beneficiarios del Bono Agrícola (BAG) comienza este lunes 9 de marzo y finaliza el 27 de marzo de 2026. Para ello, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través del Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario (CDCA), pone a disposición el enlace: confirmabag.cdca.gob.sv.

Las personas que han formado parte del programa en años anteriores o que estén registradas como productores podrán actualizar o confirmar su información personal a través de la plataforma. Este proceso permitirá mantener al día la base de datos y facilitará la entrega del apoyo correspondiente a quienes resulten beneficiados en el presente año mediante una recarga de $75 en la tarjeta del programa.

El canje se realizará de la misma forma que en los dos años anteriores, permitiendo la adquisición de insumos agrícolas en los establecimientos agropecuarios autorizados más cercanos, durante un período de 60 días posteriores a la recarga del BAG.

Por otra parte, el lunes 16 de marzo comenzará la convocatoria dirigida a establecimientos agropecuarios que deseen ser proveedores de insumos agrícolas, estos deberán contar con el Certificado de Aprobación del MAG, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos y normativas establecidas en la Ley Sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para Uso Agropecuario.

El Gobierno de El Salvador, a través del MAG, continúa respaldando a los productores nacionales mediante programas como el Bono Agrícola, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del sector y asegurando que las zonas productivas del país continúen generando alimentos para la población.

El Bono Agrícola brinda mejores oportunidades a los pequeños agricultores, contribuyendo al fortalecimiento de la producción nacional y a la seguridad alimentaria de más de medio millón de familias salvadoreñas.

Ante cualquier duda, los interesados pueden comunicarse al call center 912 del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., sábados y domingos de 8:00 a. m. a 12:00 m.