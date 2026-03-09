Claro El Salvador presenta su agenda de voluntariado y sostenibilidad 2026  

Reafirmando su compromiso con el desarrollo social y la sostenibilidad del país, Claro El Salvador presentó su agenda de actividades de Sostenibilidad y voluntariado corporativo para 2026, un programa que involucra activamente a sus colaboradores en iniciativas diversas.

Durante el evento, se compartieron las principales líneas de acción que guiarán las jornadas de voluntariado a lo largo del año, entre ellas proyectos de reforestación, programas de inclusión digital, actividades de apoyo comunitario, campañas solidarias y acciones enfocadas en la educación y el uso responsable de la tecnología.

Por su parte, la Gerente de Recursos Humanos de Claro El Salvador, Margarita de Preza resaltó el papel clave que tienen los colaboradores en el éxito de estas iniciativas. “Nuestro equipo humano es el motor de cada proyecto de voluntariado. Promover espacios donde nuestros colaboradores puedan aportar su tiempo, talento y compromiso fortalece nuestra cultura organizacional y nos permite contribuir de manera significativa al desarrollo de El Salvador”.

Como parte de la jornada, también se presentaron iniciativas clave que fortalecen el compromiso de la compañía con la educación y la inclusión digital. Entre ellas destaca la plataforma Aprende con Claro, un espacio en línea gratuito que brinda contenidos educativos y herramientas de aprendizaje para estudiantes, docentes y emprendedores. Asimismo, se dio a conocer la campaña “Más Claro para Todos”, enfocada en promover la inclusión digital a través de un botón de accesibilidad en las plataformas digitales de la compañía, que permite adaptar la navegación para personas con diferentes necesidades visuales o de lectura.

“La esencia del voluntariado en Claro es la participación de nuestra gente. Cada actividad representa una oportunidad para que nuestros colaboradores contribuyan directamente al bienestar de las comunidades y vivan nuestros valores a través de acciones concretas”, expresó Mariella Zepeda, Coordinadora de Voluntariado de Claro El Salvador.

La Red de Voluntarios Claro busca no solo generar impacto social, sino también fomentar el trabajo en equipo, el liderazgo y el sentido de propósito entre los colaboradores, promoviendo una cultura de responsabilidad compartida dentro y fuera de la organización.

Desde el área de sostenibilidad de Claro se destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral alineada con los objetivos de desarrollo sostenible y la visión de largo plazo de la empresa. “En Claro entendemos que la sostenibilidad se construye a través de acciones consistentes que integran a nuestros colaboradores, aliados y comunidades. Nuestros programas reflejan el compromiso de la compañía por impulsar iniciativas que generen valor social, ambiental y económico para el país”, señaló la Jefa de Relaciones Públicas de Claro El Salvador, Claudia Trejo.

Con esta agenda de voluntariado para 2026, Claro reafirma su propósito de conectar a más salvadoreños con oportunidades de desarrollo, promoviendo una cultura corporativa comprometida con la sostenibilidad, la inclusión y el progreso de las comunidades.

A través de estas iniciativas, la compañía continuará impulsando actividades que generen impacto positivo y fomenten la participación activa de sus colaboradores, consolidando su rol como una empresa comprometida con el desarrollo social y la construcción de un futuro más sostenible para El Salvador.