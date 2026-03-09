OPPO Reno 14 Series: tecnología que potencia el liderazgo femenino en la era digital

En un contexto donde cada vez más mujeres lideran proyectos, negocios y comunidades en el entorno digital, la tecnología se convierte en una herramienta clave para amplificar su voz, potenciar su productividad y fortalecer su presencia en el mundo conectado. Bajo esta visión, OPPO propone los modelos de la Serie 14, una propuesta que integra innovación, inteligencia artificial y diseño premium, así como herramientas que acompañan el crecimiento y liderazgo en la era digital.

OPPO continúa fortaleciendo su presencia en el país con la llegada de OPPO Reno14 Series, una nueva generación de smartphones diseñada para responder a las necesidades de los usuarios que buscan innovación, rendimiento y estilo en un solo dispositivo. Esta nueva serie está compuesta por los modelos Reno14 5G y Reno14F 5G, que representan actualmente la gama más avanzada de la marca. El modelo Reno14 F 5G está en Claro y Tigo, y Reno 14 y 14F en Siman y agencias Way.

En la actualidad, el acceso a la tecnología se ha convertido en un factor determinante para el desarrollo profesional y el crecimiento de nuevas lideresas en el entorno digital. Desde emprendedoras que gestionan sus negocios desde el teléfono móvil, hasta creadoras de contenido, profesionales y líderes de comunidades digitales, el smartphone se ha transformado en una herramienta clave para impulsar ideas, conectar con audiencias y generar impacto.

Con esta visión, OPPO apuesta por dispositivos que acompañen el dinamismo de esta nueva generación de mujeres, integrando herramientas que facilitan la productividad, potencian la creatividad y fortalecen la presencia digital en múltiples plataformas.

Los modelos de la Serie Reno14 combinan potencia, herramientas de inteligencia artificial y un diseño elegante que refleja la evolución tecnológica de OPPO. Ambos dispositivos funcionan con ColorOS 16 basado en Android 16, ofreciendo amplias funciones de inteligencia artificial para fotografía y productividad, además de mejoras significativas en el sistema de cámaras, mayor rendimiento y una optimización energética que permite un uso más eficiente del dispositivo durante todo el día.

Uno de los elementos que distingue a esta serie es la integración de inteligencia artificial en todo el sistema, no solo en el apartado fotográfico. Estas funciones permiten optimizar tareas diarias, mejorar la organización del contenido y facilitar la comunicación en diferentes contextos, elementos clave para quienes gestionan múltiples responsabilidades en su vida profesional y personal.

En la práctica, estas herramientas pueden resumir llamadas importantes, transcribir conversaciones, traducir contenido en tiempo real y organizar información de manera inteligente, lo que facilita la gestión del tiempo y permite que los usuarios se enfoquen en lo más importante: desarrollar proyectos, liderar iniciativas y mantenerse conectados con su comunidad.

La serie también impulsa la visibilidad digital, un elemento clave del liderazgo femenino actual. Su sistema de triple cámara de Reno 14 5G, incorpora un sensor principal de 50 MP con OIS, ultra gran angular de 8 MP, teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 3.5× y zoom digital de 120x con OIS para fotografías en modo retrato más profesional, una cámara frontal de 50 MP con enfoque automático. , permitiendo crear contenido profesional con grabación en calidad 4K hasta 60 FPS.

En cuanto a Reno 14F con su sensor de 50 MP con OIS, ultra gran angular de 8MP y macro de 2MP permite tomar fotografías con una gran cantidad de detalles, definición de colores y un modo retrato de alta calidad, grabación de vídeo a 4K, 30 FPS y cámara frontal de 32 MP para fotografías y video 1080 a 30 FPS.

En términos de rendimiento, el Reno14 5G incorpora un motor de rendimiento dual desarrollado en colaboración con MediaTek Dimensity 8350 y la tecnología AI HyperBoost 2.0 de OPPO, diseñada para optimizar los recursos del sistema y ofrecer una experiencia más estable incluso durante el uso intensivo del dispositivo.

El Reno14F 5G, por su parte, cuenta con el chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, mientras que ambos dispositivos integran la tecnología AI LinkBoost 3.0, que optimiza la conectividad y la estabilidad de la red para ofrecer una experiencia más fluida en navegación, aplicaciones y comunicación digital.

A estas características se suma una batería de 6000 mAh con carga rápida SUPERVOOC, junto con el sistema AI Nano Dual-Drive Cooling, diseñado para mantener la temperatura del dispositivo bajo control incluso durante largas jornadas de uso, algo fundamental para quienes utilizan su smartphone como una herramienta constante de trabajo y creación de contenido.

Hoy, miles de mujeres utilizan la tecnología como una plataforma para crear, innovar y posicionar su voz en un mundo cada vez más conectado, demostrando que el liderazgo también se construye desde la creatividad, la comunicación y la capacidad de conectar con otros; en ese contexto, OPPO, comprometido con impulsar el acceso a herramientas tecnológicas que acompañen este crecimiento, pone a disposición dispositivos diseñados para potenciar la productividad, la creación de contenido y la visibilidad digital de una generación de mujeres que hoy lidera y transforma la era digital.