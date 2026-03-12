FESFUT exige a Hércules presentar cumplimiento de pago de jugadores

La Federación Salvadoreña de Fútbol informó que su presidente, Yamil Bukele, junto al secretario general Galo Izurieta y el secretario adjunto Marden Deleón, se reunió con representantes del plantel y cuerpo técnico del Club Deportivo Hércules para abordar el retraso en el pago de honorarios.

Durante el encuentro, los representantes del equipo expusieron ante las autoridades federativas la situación económica que atraviesan y las experiencias relacionadas con los atrasos salariales.

Tras escuchar a los jugadores, las demandas fueron remitidas al Comité de Licencias de la FESFUT, que emitió una serie de disposiciones para el club.

Entre las medidas establecidas, se solicitó a Hércules presentar a más tardar el viernes 13 de marzo de 2026 a las 4:00 p. m. las planillas originales de pago y los comprobantes firmados por los jugadores y miembros del cuerpo técnico, o los estados de cuenta bancarios si los pagos fueron realizados mediante transferencias.

Además, hasta la finalización de la temporada 2025-2026, el club deberá enviar durante los primeros cinco días de cada mes un informe al Comité de Licencias que confirme el pago completo de la planilla correspondiente al mes anterior.

El organismo también advirtió que, de no cumplirse estas condiciones, se procederá a suspender la licencia temporal del club, y el caso será remitido al Comité de Competición para que actúe conforme a la normativa vigente.

La FESFUT reiteró que sus organismos están comprometidos en velar por el cumplimiento de los derechos laborales y las reglamentaciones, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del fútbol salvadoreño.