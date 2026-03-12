Investigan a jugadores sub-20 tras incidentes durante el Clasificatorio en Nicaragua

Este jueves el presidente de la Federación Salvadoreña de Futbol, Yamil Bukele, recibió el informe de la Selección Sub-20 masculina de parte del director técnico, Erick Dowson Prado, sobre los casos de indisciplina que ocurrieron durante el Clasificatorio de la categoría, realizado en Managua, Nicaragua, del 23 de febrero al 3 de marzo de 2026.

«Durante la reunión entre el presidente de la FESFUT y el cuerpo técnico del combinado juvenil, fue abierto un expediente disciplinario a los jugadores involucrados y, a partir de ello, se conducirá una investigación para determinar las medidas a tomar», reza el comunicado de La Selecta.

De acuerdo a la declaraciones tomadas por la FESFUT, las determinaciones respecto a los jugadores involucrados en el caso de disciplina serán anunciadas en los próximos días, una vez haya concluido el proceso de investigación.