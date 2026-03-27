Francia vence 2-1 a Brasil a 77 días del Mundial en un duelo de potencias

A 77 días del Mundial, la Selección de fútbol de Francia derrotó 2-1 a la Selección de fútbol de Brasil en el Gillette Stadium, en un amistoso internacional cargado de ritmo, figuras y conclusiones tácticas de cara a la cita planetaria.

Los dirigidos por Didier Deschamps celebraron con dos golazos: uno de Kylian Mbappé y otro de Hugo Ekitiké. El descuento brasileño llegó por intermedio del central Bremer, en una acción de pelota parada.

Francia jugó casi un tiempo completo con diez hombres tras la expulsión de Dayot Upamecano por último recurso, en una decisión correcta que contó con intervención del VAR.

Mbappé marcó la diferencia

El primer tanto llegó a los 32 minutos. En un contraataque letal, Ousmane Dembélé habilitó a Mbappé, quien aceleró y definió de emboquillada ante la salida de Ederson para el 1-0. La jugada fue celebrada con euforia por el banquillo francés.

Ya en el complemento, el segundo golpe fue un calco conceptual: transición rápida, asistencia de Michael Olise y definición sutil de Ekitiké, picando nuevamente la pelota ante el arquero brasileño.

Brasil reaccionó tarde

El equipo de Carlo Ancelotti formó 4-2-3-1 con Ederson; Wesley, Leo Pereira, Bremer y Douglas Santos; Casemiro y Andrey Santos; Raphinha, Matheus Cunha y Gabriel Martinelli; Vinicius Jr. como falso 9.

El descuento llegó a once minutos del final: tras un balón detenido que Francia no logró despejar, Luiz Henrique sacó un zurdazo al punto penal y Bremer empujó la pelota al gol.

En el duelo individual, Mbappé brilló con autoridad. Vinicius Jr., Raphinha y Martinelli tuvieron destellos, pero quedaron lejos de su mejor versión ante un rival que, incluso en inferioridad numérica, supo controlar los tiempos del partido.

Francia y Brasil realizaron múltiples modificaciones pensando en ajustar piezas para el Mundial que se disputará en junio en Estados Unidos, México y Canadá.