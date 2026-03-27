Alcaldía de San Salvador Centro integra formalmente a 150 comerciantes al Mercado Hula Hula

La Alcaldía de San Salvador Centro, a través de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público (UTCEP), asignó locales en el Mercado Hula Hula a 150 comerciantes por cuenta propia, anteriormente ubicados en la Plaza 14 de Julio y sectores aledaños. Este grupo completó satisfactoriamente los requisitos administrativos establecidos en la Fase 6, Etapa 1, del Plan de Revitalización del Centro Histórico.

«Hemos reunido a un grupo de comerciantes de la Plaza 14 de Julio, la Placita y calles aledañas que han sido preseleccionados para ser ubicados en las instalaciones del proyecto innovador en el Mercado Hula Hula. Este grupo podrá potenciar sus negocios y mejorar su economía familiar”, expresó Irvin Rodríguez, jefe de la UTCEP.

Antes de la adjudicación, se llevó a cabo una sesión informativa para orientar a los beneficiarios sobre el reglamento interno, los trámites administrativos y los horarios para el ingreso de mercadería. Esta inducción busca garantizar que el inicio de las operaciones comerciales se realice de manera ordenada y bajo la normativa municipal vigente.

“Hemos brindado alternativa a más de 800 comerciantes y con este grupo completamos una parte de ellos. Más de 150 comerciantes han participado en esta primera etapa, ha sido verificado y validado todo el proceso de selección”, dijo Rodríguez.

Tras el encuentro, el equipo técnico entregó las llaves de los puestos a los comerciantes, quienes ahora cuentan con instalaciones modernas, seguras y adecuadas para potenciar sus negocios. En particular, los salones de belleza y servicios estéticos se concentrarán en el segundo nivel, donde ofrecerán atención de alta calidad y precios competitivos a toda la ciudadanía.

Gracias a la gestión del alcalde Mario Durán, este proceso permite integrar formalmente a los trabajadores a la red de mercados municipales. Con esta iniciativa, no solo se fortalece la economía de los comerciantes por cuenta propia, sino que se continúa dinamizando el comercio local dentro de un entorno digno y plenamente organizado.