Italia, con cinco ‘tocados’ para la repesca

Roma, 23 mar (EFE).- El seleccionador italiano, Gennaro Gattuso, desveló este lunes que tiene a cinco futbolistas con molestias a tres días de la semifinal de la repesca del Mundial 2026 y aseguró que no se arriesgará «a sacar a jugadores que no se encuentran bien» porque «sería una locura».

Además de la baja de Federico Chiesa por problemas físicos, Italia cuenta con las dudas del centrocampista Sandro Tonali, del delantero Gianluca Scamacca y de los defensas Alessandro Bastoni, Gianluca Mancini y Riccardo Calafiori, cinco potenciales titulares, para el partido ante Irlanda del Norte del próximo 26 de marzo.

«Tonali hará un entrenamiento ligero y espero que esté disponible. Mancini solo tiene fatiga muscular, Calafiori tuvo algunas molestias pero no debería ser nada grave; y Scamacca y Bastoni tienen molestias en el aductor», comentó en rueda de prensa.

Pese a ello, Gattuso subrayó que percibe «un compromiso tremendo» de los jugadores, pese a la creencia de que suelen priorizar la preparación con sus clubes cuando presentan problemas físicos, pero no forzará en caso de tener dudas.

«El partido del jueves es lo primero, pero no podemos arriesgarnos a sacar a jugadores que no se encuentran bien y tener que sustituirlos a los cinco minutos. Sería una locura», afirmó.

El seleccionador también aprovechó para recordar a los aficionados italianos que la repesca es «una gran oportunidad de lograr el objetivo». «Cuando veo triunfar otras disciplinas, me emociona, me siento orgulloso. Ahora mismo, nuestra historia dice que estamos atravesando dificultades, pero tenemos esta gran oportunidad», destacó.

‘Rino’ Gattuso, que como jugador en el combinado italiano ganó el Mundial de 2006 y que fue nombrado seleccionador en junio de 2025 tras la destitución de Luciano Spalletti, incidió en que «no hay envidia» del éxito del resto del deporte nacional, sino «un gran orgullo de ser italianos».

Respecto a la elección del estadio para disputar el encuentro, el New Balance Arena de Bérgamo (norte), casa del Atalanta, en lugar de otros emblemáticos como San Siro, Gattuso defendió la decisión explicando que le motivó la manera en que lo hicieron sentirse en su primer partido, ante Estonia (5-0), el pasado 5 de septiembre de 2025.

«Nos aplaudieron en el descanso con el marcador 0-0. En San Siro, después de 10 minutos, empiezas a oír los primeros abucheos», valoró.

Y exhibió de nuevo su confianza en el grupo: «Saben de la importancia del partido. Creo mucho en ellos y tenemos calidad, se necesita convicción. Tenemos jugadores acostumbrados a este tipo de partidos».

En caso de victoria ante Irlanda del Norte, Italia se enfrentará el 31 de marzo al ganador del partido entre Gales y Bosnia y Herzegovina con el objetivo de conseguir el pase al Mundial.

La selección que dirige Gattuso afronta así una nueva repesca mundialista, tras haber sido goleada por Noruega (3-0 y 1-4) en la fase de clasificación, y busca evitar una tercera ausencia consecutiva en una Copa del Mundo, tras quedar fuera en las ediciones de 2018 y 2022.

(c) Agencia EFE