ANDA realiza trabajos para reparar fuga de agua potable en Ilopango

Equipos de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) se desplazaron al distrito de Ilopango, en San Salvador Este, para atender una fuga de agua potable y garantizar el suministro a las familias del sector.

Las labores se desarrollan específicamente en la 3.ª calle Poniente, donde el personal ejecuta trabajos de excavación y diagnóstico para identificar el origen del problema.

Según la institución, estas acciones forman parte de los esfuerzos constantes para atender reportes ciudadanos, contribuir a la conservación del recurso hídrico y asegurar la continuidad del servicio.