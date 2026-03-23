Pronostican calor y lluvias para el inicio de semana en El Salvador

El inicio de semana estará marcado por un ambiente caluroso durante el día, combinado con probabilidad de lluvias en distintas zonas del país, según el pronóstico meteorológico.

Durante la mañana se prevé cielo poco nublado, con mayor presencia de nubosidad frente a la costa oriental.

Para la tarde, las condiciones cambiarán a cielo nublado, con posibilidad de lluvias en sectores de la cordillera volcánica.

El viento oscilará entre los 10 y 20 kilómetros por hora.

Pese a las precipitaciones, el ambiente se mantendrá caluroso durante el día y en las primeras horas de la noche, mientras que la madrugada será fresca.